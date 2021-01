Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Maria Chindamo e Federica Farinella

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 per occuparsi di due misteriosi casi: quello dell'imprenditrice calabrese Maria Chindamo e dell'aspirante modella Federica Farinella.

Durante la puntata odierna verrà mostrato un documento esclusivo su Salvatore Ascone, uno dei personaggi chiave nel caso della morte della giovane imprenditrice calabrese Maria Chindamo, scomparsa a 44 anni il 6 maggio 2016 a Limbadi in Calabria. È il proprietario della telecamera disattivata che avrebbe dovuto riprendere il rapimento della donna. Nei giorni scorsi l'uomo ha querelato gli organi di informazione per essere stato vittima, a suo dire, di un vero e proprio linciaggio mediatico in seguito alle ultime dichiarazioni del pentito Antonio Cossidente.

E poi il caso di Federica Farinella, la ragazza che voleva fare la modella, scomparsa il 2 settembre 2001 e ritrovata (ciò che resta del suo cadavere) dopo quasi vent'anni a due passi da casa, a Chiusano d'Asti. Chi l'ha fatta sparire? Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.