Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Marco Vannini

A Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, si torna a parlare del caso di Marco Vannini, il giovane ucciso mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli.

Dopo le rivelazioni di qualche settimana fa legate alle prove audio, Federica Sciarelli torna a occuparsi di uno dei casi più dibattuti della cronaca nera italiana degli ultimi anni perchè sta per iniziare il processo d'Appello bis, per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli, dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso contro la riduzione della pena a 5 anni.

In studio con la conduttrice ci sarà Marina, la mamma di Marco Vannini.

Ci sono poi novità su Mauro Romano, scomparso quando aveva solo sei anni. Per i genitori, dopo 43 anni, le ricerche sono ancora senza verità. La Procura di Lecce ha deciso di riaprire il fascicolo.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.