Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i genitori di Marco Vannini e il caso di Alessandro Polizzi

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 e accoglierà come ospiti in studio Marina e Valerio, genitori di Marco Vannini, oltre alla testimonianza diretta dell'assassino di Alessandro Polizzi.

Il caso di Marco Vannini

Marco Vannini è morto il 18 maggio 2015 in ospedale a Ladispoli dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma del suocero, Antonio Ciontoli. L'uomo è stato condannato in secondo grado e la sua sentenza è stata ridotta a 5 anni di reclusione, dopo aver rimediato una condanna a 15 anni in primo grado. Il crimine è stato derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo, mentre per gli altri familiari c'è stata la conferma della pena. La sentenza di appello ha creato scalpore e polemiche, i difensori della famiglia Ciontoli hanno fatto ricorso in Cassazione per gli altri tre condannati, ovvero i fratelli Martina e Federico e la madre (e moglie di Antonio) Maria Pezzillo, tutti condannati a tre anni per non aver prestato soccorso a Marco nonostante avessero compreso la gravità delle ferite.

Lo scorso 7 febbraio, però, la Cassazione ha deciso che tutta la famiglia Ciontoli dovrà tornare a processo per una rimodulazione delle condanne per quello che, secondo la procura generale, è stato a tutti gli effetti un omicidio volontario.

Marina e Valerio, i genitori di Marco Vannini, saranno in studio, ospiti di Chi l'ha visto?, per ringraziare tutte le persone che sono state loro accanto dopo la sentenza di Cassazione.

Nella prossima puntata



“Grazie a tutti!”: Dopo la sentenza della Cassazione, i genitori di Marco Vannini ospiti di Federica Sciarelli per ringraziare tutti quelli che sono stati al loro fianco.



Mercoledì 12 febbraio alle 21:20 su #Rai3#chilhavisto → https://t.co/w8R1VOdhLU pic.twitter.com/tNkKqU13Lo — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 11, 2020

"Volevo fermare Alessandro, il ragazzo che dava fastidio a mio figlio. Gli volevo dare una lezione", dice Riccardo Menenti in un'intervista rilasciata al programma condotto da Federica Sciarelli. Menenti, condannato all'ergastolo per l'omicidio del giovane Alessandro Polizzi, è stato scarcerato per decorrenza dei termini il 20 gennaio scorso. La magistratura è poi intervenuta disponendo per lui l'obbligo di dimora, in attesa del terzo grado di giudizio.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.