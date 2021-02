Chi l'ha visto, stasera su Rai3 il caso di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21.20 con il caso di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, i due badanti campani scomparsi improvvisamente 7 anni fa a Siracusa.

I resti di Luigi e Alessandro, che erano in Sicilia per lavoro di assistenza domiciliare, sono stati ritrovati nel giardino della villa in cui prestavano servizio. Per l'omicidio è ora indagato il datore di lavoro Giampiero Riccioli, arrestato mentre cercava di scappare con una parrucca in testa.

Ospiti in studio i familiari di Luigi e Alessandro e in esclusiva l'intervista al presunto omicida prima di essere fermato.

In primo piano, anche gli ultimi aggiornamenti sul caso di Peter e Laura Neumair e del figlio Benno.

Spazio, inoltre a un ritrovamento: è stata rintracciata da un inviato della trasmissione la ragazza scomparsa per la quale la nonna aveva fatto un appello in diretta la scorsa settimana.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.