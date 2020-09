Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Luigi Celentano, conosciuto come Gigino Wifi

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi del caso di Luigi Celentano, che gli spettatori conoscono anche come Gigino Wifi, il ragazzo scomparso da Sorrento nel 2017.

Luigi Celentano, conosciuto dai telespettatori di Chi l'ha visto? come Gigino Wifi, sarebbe vivo. Per la prima volta, qualcuno a lui molto vicino ha deciso di parlare ai microfoni del programma. Forse si è rifatto una vita da qualche parte e, nonostante siano passati più di tre anni dalla sua scomparsa, continuano ad arrivare precise segnalazioni.

In sommario anche la storia di Agata, scomparsa a 21 anni. Di lei non si sa più nulla, ma la sua pensione continua ad essere ritirata.

Si tornerà anche a parlare dell'omicidio di Marco Vannini, con le ultime dal processo dopo le richieste dei difensori di Antonio Ciontoli e dei familiari che hanno indignato ancora una volta i genitori del ragazzo scomparso nel 2015. Come sempre, inoltre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.