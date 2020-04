Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Luciana Martinelli

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Luciana Martinelli, la professoressa ventisettenne di Roma scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile, e ritrovata senza vita il 19 aprile.

Dove è finita la borsa di Luciana, la giovane insegnante di lingue scomparsa da casa a Roma e ritrovata morta 15 giorni dopo nelle acque del Tevere? La sua macchina era parcheggiata lì vicino. Come è morta la ragazza? E la sua borsa l'ha presa qualcuno o è stata trascinata dalla corrente del fiume? Tanti interrogativi ancora aperti sulla vicenda, ai quali cercherà di dare risposte Federica Sciarelli in diretta stasera nella nuova puntata di Chi l'ha visto?.

Nel programma inoltre proseguirà anche l'inchiesta sul Coronavirus e sulle eventuali responsabilità di alcuni ospedali. Anche stasera non sarà presente il pubblico in studio.

É possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.