Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Luciana Martinelli

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Luciana Martinelli, la ventisettenne di Roma scomparsa nel nulla nella notte tra il 3 e il 4 aprile.

Luciana Martinelli, 27 anni, sembra sparita nel nulla a Roma nella notte tra venerdì e sabato 4 aprile. Nel nuovo appuntamento di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli cercherà di ricostruire tutti gli sviluppi del caso, dopo la segnalazione di un telespettatore, giovedì scorso, riguardo all'auto con cui la ragazza si è allontanata da casa. Il veicolo era parcheggiato in una zona vicino alla scuola dove insegnava inglese ai bambini. Nel programma inoltre proseguirà anche stasera l'inchiesta sull'ospedale di Alzano Lombardo.

Naturalmente anche stasera non sarà presente il pubblico in studio.

É possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.