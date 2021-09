Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Laura Ziliani e Giacomo Sartori

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio ai casi di Laura Ziliani e Giacomo Sartori, il 29enne originario di Belluno trovato impiccato a un albero, lo scorso 24 settembre, in provincia di Pavia.

Il caso di Giacomo Sartori

Giacomo Sartori era scomparsa da Milano, città in cui viveva e lavorava, lo scorso 17 settembre, nella stessa sera in cui all'intero di un locale gli era stato rubato lo zaino contenente due computer. A dare l'allarme era stata la famiglia e le ricerche delle forze dell'ordine avevano portato, pochi giorni più tardi, al ritrovamento della sua auto aziendale in una località della provincia pavese.

Lo scorso 24 settembre, poi, a una settimana dalla scomparsa, la tragica scoperta: Giacomo era stato ritrovato impiccato a un albero. Quello che sembrerebbe un suicidio, per gli inquirenti potrebbe nascondere una realtà ben diversa.

La morte di Laura Ziliani

55 anni, madre di tre figlie, ex vigilessa, amante delle escursioni. Il giallo di Laura Ziliani inizia l'8 maggio 2021 quando le figlie lanciano l'allarme: attesa nella villa di famiglia a Temù, Laura non si presenta all'appuntamento e risulta non rintracciabile, non avendo portato con sè il cellulare. "Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego": questo l'appello in lacrime di due delle sue figlie prima di essere indagate dalla Procura per omicidio volontario.

L'8 agosto due passanti scorgono accanto a un fiume il cadavere di una donna. Senza vestiti e con il cranio rasato, sarà il test del DNA a confermare che si tratta proprio della Ziliani.

Lo scorso 24 settembre arriva la svolta nelle indagini: a finire in manette sono le due figlie di 26 e 19 anni e Mirto, fidanzato della maggiore, amante di entrambe. Il movente del delitto è di natura economica e ora a puntare il dito contro il "trio diabolico" ci sono anche la terza sorella e la nonna materna.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.