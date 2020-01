Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Giusy Ventimiglia

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Giusy Ventimiglia, la donna siciliana scomparsa nel 2016. Purtroppo l'ultima svolta nelle indagini ha portato ad un'amara conclusione, di cui parlerà stasera in studio Federica Sciarelli.

Giusy Ventimiglia ha 35 anni nel 2016, quando torna a vivere a casa del padre, in provincia di Palermo. Il suo matrimonio con Michele è naufragato e lei ha deciso di tornare alla casa paterna, da cui esce, nella prima mattinata del 13 novembre di quell'anno, per recarsi nessuno sa dove. Da una zona remota di Bagheria, luogo a cui ha condotto il suo cellulare, si perdono le tracce di Giusy Ventimiglia. Per tre anni i familiari hanno sperato di ricevere sue notizie e di ritrovarla in vita ma la realtà sembra essere un'altra: gli ultimi sviluppi nell'indagine dicono che la giovane donna siciliana è stata uccisa.

Tornerà in studio anche monsignor Paolo Piccoli, condannato in primo grado per l'omicidio di un altro prete, don Giuseppe Rocco, per presentare documenti e testimonianze inedite.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.