Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso del piccolo Giuseppe, il bambino ucciso di botte a Cardito

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con uno dei casi di cronaca nera più raccapriccianti dell'ultimo anno: Federica Sciarelli sarà alle prese con la morte del piccolo Giuseppe, il bambino di Cardito morto a soli 7 anni, ucciso dalle percosse subite dal compagno della madre.

Il caso del piccolo Giuseppe

Giuseppe è morto a soli 7 anni il 27 gennaio 2019 nella sua casa situata in via Marconi a Cardito, in provincia di Napoli, ucciso dalle botte inflitte dal patrigno, il 24enne Tony Essobdi Badre. Il bambino viveva a Cardito insieme alla sorellina di 8 anni e alla madre, Valentina Casa, che aveva fatto trasferire lì la famiglia proprio dopo l'inizio della sua relazione con Tony, l'italo-marocchino venditore ambulante di indumenti. I maltrattamenti di cui i bambini erano sempre più spesso vittima erano ormai qualcosa di risaputo non solo per i vicini di casa, allertati dalle urla, ma anche per le maestre della scuola frequentata dai bimbi, che si erano spesso presentati in classe coperti di lividi e tumefazioni. Era stata proprio la sorellina di Giuseppe a raccontare alle insegnanti, poco tempo prima, delle punizioni corporali a cui lei e il fratellino venivano sottoposti a casa. La situazione è precipitata in quella domenica 27 gennaio, in cui i carabinieri di Afragola, allertati dalle telefonate dei vicini, sono riusciti a entrare nell'appartamento ritrovando il corpicino di Giuseppe senza vita. Federica Sciarelli cercherà di fare chiarezza su quella che è stata soprannominata la casa degli orrori di Cardito e su una vicenda che, dopo quello del reo confesso Tony, ha visto l'arresto di Valentina Casa, la mamma dei due bambini.

