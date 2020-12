Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il giallo di Sollicciano

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al giallo di Sollicciano, il quartiere alla periferia sud-ovest di Firenze dove sono state rinvenute quattro valigie contenenti resti umani.

Del caso si era già occupata Chi l'ha visto? nel 2015: proprio la trasmissione condotta da Federica Sciarelli aveva indagato sulla scomparsa di Shpetim Pasho e Teuta Pasho, due coniugi albanesi arrivati in Italia per far visita ai figli, uno dei quali in carcere proprio a Sollicciano, dopo la segnalazione di una figlia, raccolta dalla redazione.

Un silenzio durato 5 anni che si è spezzato solo lo scorso 10 dicembre, quando è riaffiorata dal terreno nei dintorni di Firenze la prima di quattro valigie contenenti resti umani.

Ed è di pochi minuti fa la notizia di un riscontro dattiloscopico che ha reso possibile il riconoscimento di Shpetim Pasho come una delle vittime.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.