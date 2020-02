Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il giallo delle gemelline Schepp

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 per affrontare il giallo delle gemelline Schepp, scomparse nel 2011 a soli 6 anni con il padre, poi morto suicida.

Nella puntata di stasera, 19 febbraio 2020, Federica Sciarelli darà ampio spazio al toccante appello della mamma delle gemelline Schepp: Irina Lucidi sui social si rivolge direttamente ad Alessia e Livia, scomparse a 6 anni. Attraverso il sito della fondazione Missing Children Switzerland, che dal 2011 supporta Irina nella ricerca delle sue figlie, la donna ha diffuso la foto che mostra come potrebbero essere oggi Alessia e Livia, 15enni.

Scomparse il 30 gennaio 2011 insieme al padre, un ingegnere svizzero poi ritrovato morto, suicida, sui binari della stazione di Cerignola, delle bambine non si è più trovata traccia. Nonostante avesse ricevuto una lettera dall'ex marito in cui questi le confessava di aver ucciso le gemelline, Irina Lucidi non si è mai data per vinta e, a distanza di 9 anni, continua nella ricerca delle sue figlie.

In puntata anche la storia di Mauro Romano, rapito a 6 anni nel 1977, e l'arresto del pedofilo dopo 43 anni.

Come sempre, nel corso della serata, emergenze e dirette su casi di scomparsa con documenti inediti.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.