Chi l'ha visto stasera su Rai3: in studio l'ex fidanzato di Andreea Alice Rabciuc

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

Che percorso ha fatto Andreea dopo la festa con gli amici a cui ha partecipato lo scorso 12 marzo? "Chi l'ha visto?" cercherà di ricostruirlo per capire se la ragazza sia stata caricata su una macchina.

In studio ci sarà l'ex fidanzato Simone, primo sospettato ad entrare nel mirino degli inquirenti, con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli, inoltre, si occuperà della scomparsa di una donna che ha detto alla nipote: "mi sposo, sono felice". Dopo questo messaggio più nulla. "Chi l'ha visto?" è alla ricerca di questo misterioso sposo, il sospetto è che si tratti dell'ennesima truffa amorosa finita in maniera drammatica.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.