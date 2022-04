Chi l'ha visto: stasera su Rai3 l'intervista all'ex fidanzato di Andreea Alice Rabciuc

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, nella puntata odierna, torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

"Non so cosa le sia successo e ho paura di saperlo": queste le parole, ai microfoni di Chi l'ha visto, dell'ex fidanzato di Andreea, Simone, da questa mattina iscritto nel registro degli indagati e portato in caserma, a Jesi, per l'interrogatorio. Insieme a lui Francesco, l'amico proprietario del casolare in cui sarebbe avvenuto l'ultimo litigio tra Andreea e Simone. La sera dell'11 marzo Andreea, 27enne campionessa di tiro a segno residente a Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, ha partecipato con alcuni amici a una festa da cui è andata via la mattina successiva, senza però fare più ritorno a casa.

Non hanno ancora un nome, invece, le donne ritrovate nel Po e nel fiume Tiepido, ma la trasmissione condotta da Federica Sciarelli proverà a risalire alla loro identità con l'aiuto dei telespettatori. E, poi, nuovi documenti sul caso di Carlo La Duca, del cui omicidio sono accusati la moglie Luana e il suo migliore amico Piero.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.