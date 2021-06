Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Denise Pipitone, Saman e la morte di Giuseppe Giordano

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata agli aggiornamenti sulla scomparsa di Denise Pipitone e sulla tragedia di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, che voleva solo stare con il suo fidanzato, ma che sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Nel corso della serata verranno svelati nuovi documenti su entrambi i casi, e nuove prove rispetto alla piccola Denise Pipitone. L'ipotesi è che possano riguardare quanto affermato dall'ex pm Maria Angioni, indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero di Marsala.

In primo piano anche la misteriosa morte del giovane Giuseppe Giordano, operaio trentunenne di Ascoli Satriano, ucciso con un colpo di pistola alla nuca lo scorso 7 settembre, il cui corpo senza vita, e quasi completamente carbonizzato, è stato ritrovato in un capannone abbandonato: chi l'ha ucciso e per quale motivo?

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.