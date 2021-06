Denise Pipitone, l'ex pm Maria Angioni a Storie Italiane: "È viva e ha una bambina" (VIDEO)

Denise Pipitone potrebbe essere viva e addirittura già mamma: a dichiararlo l'ex pubblico ministero Maria Angioni nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, in onda su Rai1.

Già impegnata in passato sul caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo, la Angioni nel corso degli anni, come ha raccontato alla conduttrice Eleonora Daniele, avrebbe continuato a indagare privatamente: "Ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia. Ho mandato tutto alla Procura e all'avvocato di Piera Maggio, Frazzitta. Io ho fatto da battitore in questi mesi, ora servono i cacciatori ma senza recare danno a nessuno".

Difficile naturalmente dire se la donna segnalata sia davvero Denise Pipitone, solo un esame del DNA potrebbe stabilirlo, certo è che, nell'indagine dell'ex pm, fondamentale è stato l'ormai famoso video girato da una guardia giurata a Milano poco dopo la scomparsa. "Non sappiamo se la signora del video di Milano sia una rom, ma io sono sicura che sia viva, negli scorsi giorni ho mandato delle segnalazioni, documenti e foto, trasmesse alla procura della Repubblica, circa una ragazza che potrebbe essere Denise che è viva e anche una figlia. Ho la certezza personale che sia viva [...] Altro non posso dire, se lo dicessi farei un danno. Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove è adesso inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito".

Rispetto ai responsabili del rapimento di Denise, la Angioni sembra avere le idee molto chiare: "Sono sicura che a Mazara del Vallo i responsabili di questo sequestro andranno dagli inquirenti. Non parlano ancora perché sono convinte di aver agito bene. Queste persone si chiedono 'perché devo rischiare 30 anni se in realtà non ho fatto niente di male e la ragazza sta bene, siamo tutti felici'. Piera Maggio non è felice e ha perso una figlia. Ora dobbiamo soltanto aspettare".

Al momento Piera Maggio e il suo avvocato, Giacomo Frazzitta, hanno chiesto maggiore cautela nel diffondere informazioni non riscontrate e, rispetto a quanto dichiarato in TV da Maria Angioni, hanno escluso di aver ricevuto segnalazioni in merito.