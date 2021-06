Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 novità su Denise Pipitone e Saman Abbas

Stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata ancora una volta alle ultime novità sulla scomparsa di Denise Pipitone e alla morte di Saman Abbas.

L'attenzione è tornata a riaccendersi, infatti, in settimana sulla bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 per via delle dichiarazioni, in diretta su Rai1, dell'ex pm Maria Angioni. Nonostante la mamma della piccola Denise, Piera Maggio, tramite il suo legale, abbia chiesto maggiore riserbo e meno attenzione per notizie prive di fondamento, l'intervento della Angioni ha però riportato i riflettori sulla cosiddetta "pista roma", che potrebbe avere un ruolo importante in questo mistero lungo 17 anni.

Per la prima volta, poi, parlerà il figlio di Angela Costantino, la mamma che è stata fatta scomparire nel 1994 e di cui non è mai stato trovato il corpo. Dopo 15 anni, invece, è sparita nel nulla anche Barbara Corvi. Sono la cognata e la moglie di Roberto Lo Giudice, ora indagato per l'omicidio di quest'ultima.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.