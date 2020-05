Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Pietro Conversano

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Pietro Conversano, il finanziere scomparso in provincia di Brindisi che ora rischia addirittura il carcere.

Quella di Pietro Conversano è la storia al centro del nuovo appuntamento con la trasmissione di servizio "Chi l'ha visto?". Il cinquantenne appuntato della Guardia di Finanza di Monopoli, di cui non ci sono ancora notizie, è sparito a nel febbraio 2019 senza lasciare traccia. Ora però rischia il carcere dal momento che è stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti. La moglie si rivolge a Federica Sciarelli nel corso di "Chi l'ha visto?" per lanciare un appello e chiedergli di tornare dai suoi figli.

