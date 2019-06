Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Liam e le truffe romantiche

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con il caso di Liam, il sommelier statunitense scomparso a Torino lo scorso 10 maggio, e con le truffe romantiche, argomento affrontato da Federica Sciarelli anche nelle scorse puntate.

Il caso di Liam

Liam è un 32enne statunitense, somellier e commerciante di vini, scomparso a Torino il 10 maggio. I suoi genitori, residenti in New Jersey, non lo sentono più da tempo. Quando hanno provato a contattarlo al cellulare ha sempre risposto, da quel giorno, una voce di donna. Mentre la polizia italiana sta indagando, il padre e il fratello di Liam sono volati in Italia e hanno chiesto aiuto anche alla storica trasmissione di Rai3.

Le truffe romantiche

Dopo due ultime settimane, le truffe romantiche saranno ancora al centro del dibattito di Federica Sciarelli e del suo studio.

In questa puntata ci saranno molte più testimonianze di donne cadute nell'inganno e segnalazioni di foto rubate a uomini inconsapevoli per creare false identità e attirare nuove vittime.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.