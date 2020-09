Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Barbara Corvi

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3, come sempre alle 21:20, con una puntata dedicata al caso di Barbara Corvi, la donna di Amelia misteriosamente scomparsa nel 2009.

Il marito si è rifatto una vita e nella stessa casa convive con un'altra donna e ha detto di non essere in alcun modo implicato con la scomparsa della moglie. Per anni davanti alle telecamere del programma condotto da Federica Sciarelli ha cercato di screditarla e di disegnarla come una donna che aveva abbandonato la sua famiglia per andarsene chissà dove e chissà con chi.

Secondo i familiari, però, Barbara non sarebbe mai andata via volontariamente. E anche per questo le indagini sono ripartite per omicidio e occultamento di cadavere.

Chi l'ha visto, inoltre, stasera tornerà anche sul caso di Marco Vannini per commentare quello che è solo l'ultimo atto del processo: il pm ha chiesto di condannare a 14 anni tutti gli imputati, Antonio Ciontoli per omicidio volontario, la moglie e i figli per concorso. Per i familiari, in subordine, 9 anni e 4 mesi. Come sempre ci sarà spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni di persone in difficoltà.

Come ogni mercoledì sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.