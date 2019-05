Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Antonio Stano, il pensionato di Manduria vittima della baby gang

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con i casi di Antonio Stano, il pensionato di Manduria morto per le percosse subite da una baby gang, e di Marco Vannini, il 21enne ucciso nel 2015 a Ladispoli. Due casi molto complessi per lo storico programma condotto da Ferica Sciarelli, che stasera ospiterà nuovamente la famiglia Vannini per commentare il ricorso in Cassazione da parte dell'avvocato di Antonio Ciontoli.

Il caso di Antonio Stano

Antonio Stano, pensionato di 66 anni, è morto a Manduria lo scorso 23 aprile per via delle percosse subite da parte dei membri di una baby gang. Non era la prima volta per Stano, che era già finito nel mirino dei bulli in passato, per strada e a casa, ma aveva sempre chiesto aiuto, e continuava a chiederlo, urlando più volte ad ogni incursione. Quella del 23 aprile, però, è stata fatale: i 6 minori e i 2 maggiorenni che l'hanno rapinato e aggredito con mazze, pugni e calci (come testimoniano i filmati e i messaggi condivisi dagli stessi aggressori nella chat di WatsApp denominata "La comitiva degli orfanelli") non gli hanno lasciato scampo. Per ora sono stati confermati sia il carcere che le accuse di tortura, sequestro di persona, danneggiamento e violazione di domicilio per tutti gli 8 componenti della baby gang, ma le indagini sono ancora aperte su un caso spaventoso che è stato commentato anche dalle più alte cariche statali.

Il caso di Marco Vannini

Stasera Chi l'ha visto? si occuperà nuovamente anche del caso di Marco Vannini, morto il 18 maggio 2015 in ospedale a Ladispoli dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma del suocero, Antonio Ciontoli. L'uomo è stato di recente condannato in secondo grado e la sua sentenza è stata ridotta a 5 anni di reclusione, dopo aver rimediato una condanna a 15 anni in primo grado. Il crimine è stato derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo, mentre per gli altri familiari c'è stata la conferma della pena. "In questo secondo grado Ciontoli è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente - ha spiegato uno dei legali della famiglia Vannini - Quello che è sconvolgente, è l'inadeguatezza della pena. E' sconcertante non aver previsto nessuna aggravante". Stasera in studio saranno presenti i genitori di Marco Vannini per commentare con Federica Sciarelli il ricorso in Cassazione della difesa di Antonio Ciontoli, che ritiene troppo dura la pena di 5 anni per il suo assistito.

