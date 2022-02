Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Carmine D'Errico e Giovina Mariano

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20 per occuparsi di alcuni casi già trattati in precedenza: quelli di Carmine D'Errico, di Giovina Mariano e di Liliana Resinovich.

Nella nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli le novità sulla scomparsa di Giovina Mariano dopo che la polizia è entrata nella villa dell'ex dipendente del comune di Pescara. Si indaga per omicidio e si cercano tracce nella casa di Moscufo dove la donna abitava.

Documenti video e audio inediti, poi, di Lorenzo, il giovane che secondo la Procura ha ucciso il padre, Carmine D'Errico. "Sono empatico come uno scolapasta ma non c'entro con la scomparsa di mio padre", aveva detto all'inviato del programma di Rai3.

Documenti inediti anche su Liliana Resinovich e il mistero degli oggetti ritrovati accanto a lei: un guanto, una bottiglietta, un cordino.

