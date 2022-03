Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Carlo La Duca

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, nella puntata odierna, si occuperà del misterioso caso di Carlo La Duca, l'agricoltore siciliano scomparso a Palermo nel 2019.

"E' il padre dei miei figli, non potrei mai fargli del male". "Era il fratello che non ho mai avuto", avevano detto in trasmissione Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, la moglie e il miglior amico di Carlo La Duca, il 38enne scomparso in Sicilia.

I due ora sono accusati dalla Procura di Palermo di omicidio e occultamento di cadavere.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si occuperà anche del mistero di Borno, in provincia di Brescia, dove una donna è stata uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in quattro sacchi: di chi sono quei resti?

