Chi l'ha visto, stasera su Rai3 le novità su Benno Neumair e la scomparsa di Khrystyna Novak

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con tutte le ultime novità sulla confessione di Benno Neumair e con il mistero della scomparsa di Khrystyna Novak, la giovane d'origine ucraina scomparsa in provincia di Pisa.

Documenti esclusivi, nuove ricostruzioni e tutte le ultime novità su Benno Neumair e l'omicidio di Bolzano in diretta stasera nello studio di Federica Sciarelli, dopo le terribili confessioni del 30enne, che si è dichiarato il solo responsabile per la morte dei genitori dopo oltre 2 mesi di indagini.

E poi il mistero della scomparsa di Khrystyna Novak, la 29enne di origine ucraina che viveva in una villetta in provincia di Pisa con il suo fidanzato. Si indagava per omicidio e ora il colpo di scena: Francesco, il vicino di casa cinquantenne che aveva detto proprio all'inviata di Chi l'ha visto di non sapere nulla sulla scomparsa, è stato arrestato e accusato di omicidio.

