Chi l'ha visto: stasera su Rai3 l'archiviazione del caso Denise Pipitone

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi ancora una volta del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004.

C'è una grossa novità infatti: il gip di Marsala ha ordinato l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti di Anna Corona, Giuseppe Della Chiave, Paolo Erba e Antonella Allegrini in merito alla scomparsa di Denise.

E mentre nel fascicolo si legge che: "archiviare non significa abbandonare ogni speranza o concreta possibilità di far luce sull'andamento dei fatti. Anzi, come sottolineato dal pm, è interesse della Procura, è interesse della magistratura nel suo insieme perseguire la verità e continuare a indagare laddove auspicabilmente emergano ulteriori elementi suscettibili di approfondimento per comprendere cosa sia accaduto a Denise e perseguire penalmente i responsabili del suo sequestro", la mamma, Piera Maggio, continua a chiedere la verità sul rapimento della sua bambina.

Nella nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli anche la scomparsa di tre donne: Sara, 40 anni, scomparsa a Vigevano, Giovina, di cui non si hanno notizie da 4 anni, e Incoronata, la 72 molisana scomparsa lo scorso 6 dicembre. Che cosa è successo?

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.