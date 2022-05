Chi l'ha visto: stasera su Rai3 continua l'inchiesta su Andreea Alice Rabciuc e Renato Ronzoni

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

E poi la scomparsa di una donna che lavora con il suo compagno chef in un ristorante: lui si era già rivolto alla trasmissione per ritrovare i genitori naturali e oggi cerca la compagna.

Chi l'ha visto riprenderà anche la storia di Renato Ronzoni: gli hanno sfondato la porta di casa, l'hanno portato via e ora non si trova più ma la trasmissione condotta da Federica Sciarelli è in grado di mostrare il suo testamento. A chi ha lasciato tutti i suoi averi?

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.