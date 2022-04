Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Andreea Alice Rabciuc e Renato Ronzoni

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, nella puntata odierna, torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

La trasmissione condotta da Federica Sciarelli continuerà a seguire il caso della ragazza dai capelli turchesi con nuove interviste, segnalazioni, documenti e ospiti in studio.

La giovane non è più tornata a casa dopo la festa a cui ha partecipato, nella notte dello scorso 12 marzo, in provincia di Ancona.

Spazio poi alla misteriosa scomparsa di Renato Ronzoni il 67enne di La Spezia sparito nel nulla lo scorso 11 aprile. Sottoposto a procedura di amministrazione e divieto di espatrio, l'uomo sarebbe stato prelevato dal suo appartamento con la forza da due donne, tra cui la compagna ucraina, e da un uomo, in base a quanto raccontato dal fratello.

A gennaio Ronzoni era stato già portato in Ucraina dalla sua compagna, Natalya Koshova, per un matrimonio non riconosciuto, però, in Italia. Dopo il provvedimento di allontanamento e il divieto assoluto di avvicinamento da parte della Koshova e di un'altra connazionale, si teme che il 67enne sia stato condotto, contro la sua volontà, in Polonia.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.