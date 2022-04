Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Andreea Alice Rabciuc e Pietro Conversano

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che, nella puntata odierna, torna sulla misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno sparita nelle Marche.

Andreea chattava con qualcuno la sera della scomparsa? Con chi? Chi l'ha visto ha intervistato le persone che ruotano attorno al caso sempre più misterioso della giovane di cui si sono perse le tracce, in provincia di Ancona, lo scorso 12 marzo, dopo una festa.

E ancora, come mai tante ragazze e tanti ragazzi si allontanano dalle comunità per scomparire?

Inoltre: il mistero dell'appuntato della Guardia di Finanza Pietro Conversano. Dopo 3 anni le indagini ricominciano da capo. Con l'aggiunta di un'aggravante paradossale: il finanziere è stato multato per non essersi vaccinato contro il Covid, pur essendo scomparso nel 2019, prima che il virus arrivasse nel nostro Paese.

