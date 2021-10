Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Alessio Zangrilli e Giovina Mariano

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio ai casi di Alessio Zangrilli e Giovina Mariano, l'ex impiegata del comune di Pescara misteriosamente scomparsa.

35 anni, originario del quartiere romano di San Basilio, Alessio Zangrilli, giovane pugile, si è allontanato dalla sua abitazione domenica 10 ottobre intorno alle 15:00. Da dieci giorni la famiglia non ha più sue notizie. Nonostante i ripetuti tentativi di rintracciarlo, il suo cellulare risulta ormai spento, cosa che impensierisce ancora di più tutti coloro che lo aspettano a casa.

La scomparsa di Giovina Mariano, invece, risale ormai all'8 marzo 2017, giorno in cui si sono perse le sue tracce dal paesino abruzzese di Moscufo in provincia di Pescara.

Il nipote è stato l'ultimo a vederla alle 8:00 di mattina, poi il nulla. La sua sparizione è stata denunciata solo, stranamente, solo 40 giorni dopo l'ultimo avvistamento, ma ora, a quattro anni di distanza, la famiglia ha deciso di riaprire le ricerche, e ha chiesto il supporto della trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

