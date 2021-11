Chi l'ha visto: stasera su Rai3 aggiornamenti sui casi di Nada Cella e Giovina Mariano

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con una puntata che darà ampio spazio agli aggiornamenti sui casi di Nada Cella, uccisa a Chiavari 25 anni fa, e Giovina Mariano.

Nada Cella fu uccisa il 6 maggio 1996 nello studio del suo datore di lavoro e oggi la Procura di Genova sospetta di Annalucia Cecere che, due anni fa, minacciò telefonicamente la criminologa Antonella Pesce Delfino che aveva deciso di approfondire la storia del delitto di via Marsala.

Cosa si cela dietro al mistero del bottone e alle telefonate anonime?

La scomparsa di Giovina Mariano, detta Gioia, risale ormai all'8 marzo 2017, giorno in cui si sono perse le sue tracce dal paesino abruzzese di Moscufo in provincia di Pescara.

Il nipote è stato l'ultimo a vederla alle 8:00 di mattina, poi il nulla. La sua sparizione è stata denunciata, stranamente, solo 40 giorni dopo l'ultimo avvistamento, ma ora, a quattro anni di distanza, la famiglia ha deciso di riaprire le ricerche. L'ex dipendente del comune di Pescara ancora non si trova. Esistono davvero i suoi amici di Milano?

