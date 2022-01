Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Agata Scuto e di Michele Cilli

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20 per occuparsi di tre casi molto discussi: quello di Agata Scuto, Liliana Resinovich e del giovane Michele Cilli.

La mamma di Agata Scuto (la ragazza di 22 anni sparita da Acireale nel 2012), dopo l'arresto dell'ex compagno Rosario, ha raccontato a Francesco Paolo Del Re, inviato di Chi l'ha visto: "pensavo che mia figlia fosse ancora viva, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia".

Inoltre nel corso della puntata saranno forniti agli spettatori tutti gli aggiornamenti e le novità sulla vicenda di Liliana Resinovich, l'ex dipendente della Regione Friuli trovata morta in un parco.

Altra misteriosa scomparsa di cui si occuperà il programma condotto da Federica Sciarelli è quella di un ragazzo a Barletta, Michele Cilli, 24 anni, di cui si sono perse le tracce lo scorso 17 gennaio, dopo una festa con gli amici da cui si è allontanato a bordo di un auto in compagnia di una persona ancora non identificata.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.