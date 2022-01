Chi l'ha visto: stasera su Rai3 i casi di Agata Scuto e Liliana Resinovich

Chi l'ha visto torna stasera su Rai3 alle 21:20, dopo la lunga pausa natalizia, per occuparsi di tre casi molto discussi nelle ultime settimane: quello di Agata Scuto, Roberta Ragusa e Liliana Resinovich.

C'è infatti una svolta nel caso di Agata Scuto, la ragazza di 22 anni sparita da Acireale nel 2012, una vicenda riaperto grazie a Chi l'ha visto?: è stato infatti arrestato l'ex convivente della mamma. Durante la puntata di stasera la trasmissione condotta da Federica Sciarelli fornirà gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. A seguire, Chi l'ha visto? tornerà ad occuparsi di Roberta Ragusa: a dieci anni dalla scomparsa è stata formulata una nuova ipotesi su dove può essere stato occultato il suo corpo, mai ritrovato.

Inoltre ci saranno aggiornamenti da Trieste sul caso di Liliana Resinovich, l'ex dipendente regionale, della quale si erano perse le tracce il 14 dicembre scorso, ritrovata senza vita il 5 gennaio.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.