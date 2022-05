Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Agata Scuto e Domenico Manzo

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sul caso di Agata Scuto, la ragazza disabile di Acireale scomparsa nel nulla il 4 giugno 2012.

Continua l'inchiesta della trasmissione condotta da Federica Sciarelli sulla vicenda di Agata Scuto, la ragazza di Acireale che con la sua pensione di invalidità manteneva tutta la famiglia: qualcuno ha coperto Rosario, l'ex compagno della madre di Agata, indagato per omicidio e occultamento di cadavere?

Un caso anomalo quello di Agata: la famiglia aveva presentato la denuncia della sua scomparsa nel 2012 per poi ritirarla qualche settimana dopo che la ragazza era stata vista e stava bene. La redazione di Chi l'ha visto? nel 2018 aveva ricevuto una segnalazione anonima che aveva riacceso l'attenzione su un caso che sembrava ormai archiviato. "Agata non è scomparsa, le è successo qualcosa fra le mura di casa, da lì non è mai uscita. Guardate in cantina", diceva la voce anonima.

Quando Francesco Paolo Del Re, inviato del programma, si era recato a casa di Agata, la madre della ragazza aveva accettato di far entrare il giornalista e gli aveva mostrato la cantina vuota: nessuna traccia della ragazza. La signora aveva confermato che la famiglia continuava a percepire i 280 euro di pensione della figlia e aveva spiegato perché aveva ritirato la denuncia: "Ho fatto denuncia poi l'ho ritirata perché avevo sentito che l'avevano vista. Abbiamo continuato a prendere noi i soldi della pensione perché lei li aveva abbandonati". Una cifra piccola ma importante per la famiglia Scuto che non percepisce altro reddito "Sapeva contarli, li teneva nel borsellino e non voleva farli toccare a nessuno", aveva raccontato sua madre, mentre il compagno di quest'ultima in quell'occasione aveva affermato che spesso per i soldi Agata litigava con i fratelli.

La mattina della sua scomparsa Agata Scuto aveva chiesto alla madre di restare sola a casa, da allora nessuna traccia: "Neanche una notizia di questa ragazza, niente, come quando qualcuno viene inghiottito dalla terra, Dove è andata? Può essere che una figlia si dimentica di una mamma?, di quattro figli è l'unica che mi ha dato questo dispiacere". I familiari in passato, forse per sviare le indagini, si erano detti convinti che fosse andata via con un ragazzo: "Si vede che vive bene, non ha bisogno di niente".

Inoltre nuove interviste esclusive sul caso di Domenico Manzo, il 69enne scomparso nell'avellinese più di un anno fa: la figlia è indagata insieme ad una sua amica.

E poi il mistero della scomparsa dell'ex prete Massimo Torregrossa: si è innamorato di una donna, ha lasciato il sacerdozio e l'ha sposata, ora però nessuno sa dove sia.

Come sempre sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.