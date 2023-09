Chi l'ha visto stasera su Rai 3: il finto suicidio di Adamo Guerra e gli altri casi del 27 settembre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 27 settembre, su Rai 3 alle 21:20 con la terza puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 27 settembre 2023

Il finto suicidio di Adamo Guerra

Ormai tutti sanno chi è Adamo Guerra, il cittadino di Imola ritrovato a Patrasso, in Grecia, proprio dalla trasmissione di Rai 3. Una buona notizia, si direbbe, se non fosse che il signor Guerra era creduto morto dai familiari da dieci anni, ufficialmente dopo aver annunciato il suicidio in una lettera drammatica che, a questo punto, postuma non è. Sulla vicenda si aprono però diversi scenari su cui ora anche Chi l'ha visto, oltre agli inquirenti, comincerà a indagare. Anzitutto: è vero che l'ex moglie sapeva fin dal 2016 che Adamo Guerra era vivo e abitava ormai in Grecia? E poi: cosa rischia ora l'uomo a livello legale?

La storia di Edoardo

È giovane, ha una fidanzata e un lavoro. Viene ritrovato in un antico palazzo di Napoli dove nessuno dice di averlo mai visto. La storia di Edoardo, con le sue sorelle in studio.