Chi l'ha visto? Stasera su Rai 3 il caso del Cinema America e l'aggressione ai ragazzi

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con il caso del Cinema America a Roma dei ragazzi aggrediti perchè con addosso le magliette "da antifascisti", come sono state definite dagli aggressori. Ci sarà ancora spazio per le truffe romantiche, argomento affrontato da Federica Sciarelli anche nelle scorse puntate.

Il caso del Cinema America e dei ragazzi aggrediti

La notte del 16 giugno a Roma, in pieno centro, alcuni membri dell'Associazione Cinema America sono stati aggrediti da un gruppo di persone con "l'accusa" di essere antifascisti. Le indagini della Digos hanno portato al fermo per quattro persone, quattro ragazzi vicini agli ambienti di estrema destra di Blocco Studentesco e Casa Pound. Durante la puntata verranno mostrate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che hanno portato all'identificazione degli autori dell'aggressione, denunciati per lesioni aggravate. A scatenare l'attacco il fatto che i ragazzi aggrediti indossavano le magliette del Cinema America, associazione culturale più vicina ad ambienti di sinistra.

Le truffe romantiche

Dopo Maurizio Aiello, il cattivo di Un posto al sole, un altro attore, anche lui vittima perché si è visto sottrarre le proprie fotografie come esca per raggirare altre donne, parteciperà in diretta. Ancora testimonianze toccanti di vittime che si sono riconosciute nelle truffe romantiche, che hanno creduto al principe azzurro e hanno donato i loro risparmi e ora lo denunciano al programma di Federica Sciarelli.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.