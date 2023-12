Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 20 dicembre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 20 dicembre, su Rai3 alle 21:20 con la nuova puntata di stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 20 dicembre 2023

La morte di Liliana Resinovich

Come è morta Liliana Resinovich? La donna, 63 anni al momento dei fatti, è scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021, poi ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022. Se la Procura ha concluso che si sarebbe suicidata, il responso non trova d'accordo i suoi familiari. Nel corso della puntata odierna di Chi l'ha visto verranno mostrati documenti, filmati e testimonianze inedite. Ospite in studio Sergio Resinovich, il fratello di Liliana.

La scomparsa di Salvatore Legari

Nel corso della puntata spazio anche al caso di Salvatore Legari, l'imprenditore di 54 anni scomparso lo scorso 13 luglio dalla provincia di Modena. Visto per l'ultima volta nella frazione di Quattro Ville, dove era andato per riscuotere un credito, Legari aveva a quanto pare un appuntamento con un 37enne di Sassuolo, unico indagato al momento.

Con poche speranze di ritrovarlo in vita, i carabinieri scavano ora nei pressi dell'argine di un fiume a poca distanza da una telecamera di videosorveglianza che solo recentemente è stata individuata. Avrebbe ripreso il furgone di Legari mentre transitava in zona nel giorno della scomparsa.