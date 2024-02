Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 14 febbraio

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 14 febbraio, su Rai3 alle 21:20 con la nuova puntata di stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 14 febbraio 2024

La scomparsa di Liliana Resinovich

Chi l'ha visto si occuperà del caso di Liliana Resinovich: per la prima volta in studio con Federica Sciarelli il marito Sebastiano Visintin. Saranno analizzati con lui i tanti dubbi sulla morte della moglie e i dissapori con la famiglia di Liliana, ma tutti sono d'accordo nel dire che non si è suicidata.

Gli altri casi della serata

La trasmissione si Rai 3 si occuperà anche della misteriosa scomparsa, a Roma, di un manager cinematografico conosciutissimo nella capitale che esce di casa, butta la spazzatura, e non torna più indietro. La moglie, gli amici, i colleghi si sono mobilitati, ma ancora nessuna notizia di Philip Rogosky.

E ancora la storia di Roberta, 26 anni, ritrovata senza vita con la sciarpa della sua squadra del cuore legata al collo. Cosa è successo davvero quella notte? Parla la mamma e chiede se qualcuno ha visto o sentito qualcosa.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.