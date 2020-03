Chi l'ha visto? si ferma per il Coronavirus: quando tornerà

Il Coronavirus ferma anche Chi l'ha visto?: il programma condotto da Federica Sciarelli è ufficialmente in quarantena dopo aver ospitato Pierpaolo Sileri, risultato positivo alla prova del tampone.

Lo storico programma di Rai3 ha però fatto già sapere quando tornerà: il 26 marzo Federica Sciarelli e tutta la sua redazione saranno di nuovo in onda ma nel frattempo, come hanno fatte sapere via Twitter, il sito e i social della trasmissione saranno a disposizione dei familiari delle persone scomparse.

A causare lo stop forzato a Chi l'ha visto?, come reso noto nelle scorse ore, è stata l'intervista fatta dalla conduttrice a Pierpaolo Sileri, poi risultato positivo al Coronavirus. Nonostante la Sciarelli non presenti alcun sintomo e, ad oggi, non sia risultata nemmeno positiva al Covid-19, la rete ha deciso di prendere le dovute misure precauzionali per tutti coloro che lavorano con lei alla trasmissione.

La stessa soluzione, d'altronde, era stata adottata dalla RAI anche per Porta a Porta, nonostante le polemiche di Bruno Vespa: la trasmissione di Rai1 è stata messa in pausa dopo l'ospitata di Nicola Zingaretti, positivo al test per il Cornavirus.