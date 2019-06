Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Mario Biondo e le truffe romantiche

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con il caso di Mario Biondo e con le truffe romantiche, argomento affrontato anche nella puntata, contestatissima, della scorsa settimana, in cui era stata ospite Pamela Prati.

Il caso di Mario Biondo

Mario Biondo era palermitano, cameraman di professione, in Spagna per lavoro, dove aveva sposato Rachel Sanchez Silva, una conduttrice televisiva. Nel 2013 è stato trovato morto, impiccato, a Madrid. A distanza di 6 anni, però, i genitori hanno ottenuto la riapertura del caso dal Tribunale di Madrid: ci sono ancora molte ombre secondo l'avvocato della famiglia Biondo. Sono troppe le incongruenze sulla vicenda e a destare più sospetto sono proprio le dichiarazioni della moglie, ritenuta non estranea a quello che sembra sempre di più un omicidio.

Le truffe romantiche

Dopo la puntata della scorsa settimana, le truffe romantiche saranno ancora al centro del dibattito di Federica Sciarelli e del suo studio.

La trasmissione, una settimana fa, aveva mostrato le foto usate di frequente per ingannare le vittime. Nel giro di una settimana la redazione di Chi l'ha visto? è stata contattata da molte donne che hanno riconosciuto in quelle immagini il volto del proprio truffatore, nascosto dietro un falso profilo alla ricerca di denaro.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.