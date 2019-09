Chi l'ha visto? su Marco Vannini, stasera su Rai3

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 ancora sul caso di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a soli 21 anni in circostanze ancora tutte da chiarire.

Il caso di Marco Vannini

Marco Vannini è morto il 18 maggio 2015 in ospedale a Ladispoli dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma del suocero, Antonio Ciontoli. L'uomo è stato condannato in secondo grado e la sua sentenza è stata ridotta a 5 anni di reclusione, dopo aver rimediato una condanna a 15 anni in primo grado. Il crimine è stato derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo, mentre per gli altri familiari c'è stata la conferma della pena. La sentenza di appello ha creato scalpore e polemiche, i difensori della famiglia Ciontoli hanno fatto ricorso in Cassazione per gli altri tre condannati, ovvero i fratelli Martina e Federico e la madre (e moglie di Antonio) Maria Pezzillo, tutti condannati a tre anni per non aver prestato soccorso a Marco nonostante avessero compreso la gravità delle ferite.

Da pochi giorni, però, in quello che è uno dei casi di cronaca nera più misteriosi degli ultimi anni, ci sono delle news: è spuntato un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli, che sarebbe stato custodito nella caserma dei carabinieri di Ladispoli, in cui si ipotizza un reato nei confronti di una prostituta. Esiste davvero questo fascicolo? Chi ne era a conoscenza? Perché viene tirato fuori solo adesso? Federica Sciarelli cercherà di fare chiarezza su questo punto direttamente in studio.

Dopo la battaglia che Chi l'ha visto? ha portato avanti direttamente, attraverso le videocamere di sorveglianza, sul come fosse stata prelevata e portata via dalla sua famiglia a Reggio Emilia da assistenti sociali e poliziotti presentatisi come operatori dell'Enpa (Ente protezione animali), finalmente la piccola Maria (nome di fantasia) è tornata a casa. Oltre a mostrare la gioia della piccola che abbraccia anche la commossa inviata, Chi l'ha visto? ha raccolto la testimonianza dei genitori su come hanno vinto la loro battaglia.