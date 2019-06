Chi l'ha visto, la madre di Marco Vannini su Franca Leosini: "Ciontoli ospite? Non avrà il nostro perdono"

La madre di Marco Vannini ucciso a Ladispoli il 17 maggio 2015, ha espresso tutta la sua delusione per l'intervista esclusiva che Antonio Ciontoli, accusato dell'omicidio colposo del figlio, rilascerà a Storie Maledette di Franca Leosini domenica 30 giugno e martedì 2 luglio.

La morte di Marco Vannini è stata al centro di molti programmi di cronaca, in particolare Chi l'ha Visto? e Le Iene hanno dedicato molte ore della loro programmazione alla ricerca della verità affinché venga fatta piena chiarezza sull'omicidio di Marco, che ricordiamo fu ucciso a con un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, il ragazzo aveva solo vent'anni. Il processo di secondo grado ha ridotto sensibilmente le pene per gli imputati, Antonio Ciontoli è stato condannato a soli cinque anni di galera, rispetto ai 14 anni della sentenza di primo grado, con lui sono stati condannati i figli Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo.

Hanno lasciato morire mio figlio e l'hanno lasciato agonizzare per quattro ore

La presenza di Antonio Ciontoli nel programma di Franca Leosini ha scatenato la rabbia di Marina Conte, la madre di Marco Vannini, la donna nel corso dell'ultima punta di Chi l'ha visto ha espresso tutto il suo rammarico "noi non siamo stati avvisati di questa intervista. Questa cosa mi ha fatto rimanere molto molto male perché, tra le altre cose, stiamo parlando del caso che riguarda mio figlio", aggiungendo e riferendosi al Ciontoli ha precisato "io e Valerio non lo perdoneremo mai. Non avrà mai il nostro perdono, mai. Lui deve capire che a noi, insieme con la sua famiglia, ci ha ucciso un figlio che aveva vent'anni e tanta voglia di vivere". Marina è ancora in cerca della verità e continuerà a chiedere giustizia per il figlio perché "in quella casa c'era Marco, che è uscito morto, e loro 5. Quel colpo non ha ucciso Marco. Loro 5 non hanno chiamato i soccorsi, loro hanno lasciato morire mio figlio e l'hanno lasciato agonizzare per 4 ore".

Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi segreti, si è sempre rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, come confermato dalla stessa Federica Sciarelli che ai margini dell'intervista a Marina Conte ha detto "a noi Antonio Ciontoli l'intervista non ce l'ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta..."