Chi l'ha visto?: il caso di Luciana Martinelli stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con il caso di Luciana Martinelli, la ventisettenne di Roma scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile, e ritrovata senza vita pochi giorni fa.

Si è conclusa purtroppo nel peggiore dei modi la scomparsa di Luciana Martinelli, 27 anni, insegnante di lingue che si era allontanata da casa a Roma nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorso. Con le proprie segnalazioni al programma condotto da Federica Sciarelli, i telespettatori avevano fatto ritrovare la macchina. Purtroppo il corpo di Luciana è stato trovato senza vita lo scorso 19 aprile. Secondo l'autopsia il decesso risalirebbe allo stesso giorno della scomparsa ma a complicare la vicenda c'è la completa assenza di segni di violenza sul cadavere. Che cosa è successo veramente a Luciana, una bella e giovane donna che parlava tre lingue e amava i cani?

Nel programma inoltre proseguirà anche stasera l'inchiesta sul Coronavirus e sulle eventuali responsabilità di alcuni ospedali. Naturalmente anche stasera non sarà presente il pubblico in studio.

