Chi l'ha visto?: i casi di Luca Sacchi, Alessio Vinci e Claudia Stabile stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con i casi di Luca Sacchi, Alessio Vinci e Claudia Stabile, rispettivamente il ragazzo assassinato a Roma sotto gli occhi della fidanzata, il giovane italiano trovato morto in Francia, e la giovane mamma siciliana misteriosamente scomparsa.

Anche Chi l'ha visto? si occuperà del caso di Luca Sacchi, il ventenne assassinato a Roma sotto gli occhi della fidanzata Anastasia: Federica Sciarelli fornirà in diretta tutti gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio su cui le indagini sono apertissime, per far luce sui troppi punti oscuri in una vicenda che potrebbe nascondere molto più di quelle che in un primo momento è apparso.

Si tornerà a parlare anche di Alessio Vinci, il diciottenne di Ventimiglia trovato morto a Parigi lo scorso 18 gennaio. Uno studente brillante, Alessio Vinci, un quoziente intellettivo superiore alla media e una volontà di ferro, che l'avevano portato, a 18 anni, a diplomarsi in anticipo e ad entrare nella facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino. Anche un ragazzo sfortunato, però, rimasto orfano di madre da bambino e affidato alle cure del nonno materno. Ed è stato proprio il nonno a chiedere di riaprire un caso velocemente archiviato come suicidio dalla procura francese, chiedendo alla magistratura una nuova autopsia e nuove indagini. Il corpo rinvenuto su un cantiere al centro di Parigi e poche frasi scritte da Alessio alla famiglia avevano convinto gli inquirenti francesi a parlare da subito di suicidio, ma la famiglia crede che il corpo nasconda le tracce di un terribile gioco: il Blue Whale.

Mentre la Francia assicura che le indagini vanno avanti e che si sta facendo il possibile, a "Chi l'ha visto?" il nonno di Alessio, in studio, continua a chiedere la verità.

Nel corso del programma anche il caso di Claudia Stabile, giovane madre di 3 bambini, residente a Campofiorito, in provincia di Palermo, scomparsa la mattina dell'otto ottobre scorso dopo una telefonata al marito per avvertire che stava andando a fare la spesa a Corleone. Solo la sua auto è stata ritrovata al parcheggio dell'aeroporto di Palermo.