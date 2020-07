Chi l'ha visto? Federica Sciarelli, la gaffe imbarazzante in diretta tv (VIDEO)

Federica Sciarelli saluta il pubblico di Chi l'ha visto? con un imbarazzante gaffe che ha divertito i suoi affezionati spettatori. Come potete vedere nel video qui sotto, la conduttrice ha chiuso il segmento dedicato ad Alessio Vinci dicendo: "Noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo ca..o".

Ieri è andata in onda l'ultima puntata di Chi l'ha visto?, per Federica Sciarelli e la sua redazione sono iniziate le meritate vacanze estive. Nonostante i rumors che la volevano alla guida di un nuovo programma, la conduttrice romana a settembre tornerà alla guida della trasmissione che conduce dal 2004. Ieri la Sciarelli ha parlato brevemente di Alessio Vinci, il diciottenne studente di Ingegneria trovato senza vita a Parigi nel gennaio 2019. Il caso ha ancora molte ombre, per questo rivolgendosi al pubblico da casa Federica Sciarelli ha detto "Noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo ca..o".

Penelope Cruz, la gaffe a luci rosse: "Devo imparare a fare la pasta ca**o e pepe!"

La gaffe ha fatto sorridere gli spettatori, qualcuno si è accorto dell'errore solo grazie a Twitter, dove il programma è seguitissimo. I fan di Chi l'ha visto? sul social si fanno chiamare #chilhavisters e ieri sera più della gaffe di "Queen Sciari" commentavano malinconicamente la fine della stagione.