Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Antonio Stano e Serena Zicca

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 alle 21.20 con i casi di Serena Zicca e Antonio Stano, la giovane mamma di 24 anni sparita nel nulla a Pistoia e il pensionato di Manduria morto per le percosse subite da una baby gang.

Il caso di Serena Zicca

Serena Zicca, 24 anni e mamma di una bimba di 5 mesi, è sparita da Pistoia un mese fa. Originaria della Sardegna, ma residente da tempo in Toscana, Serena ha lasciato la casa in cui viveva con il compagno e la figlia lo scorso 12 aprile e, da allora, non ha più dato notizie ad amici e parenti. L'allarme è stato dato immediatamente, la mamma ha lanciato diversi appelli anche nelle scorse puntate di Chi l'ha visto?, ma non sembrano aver sortito alcun effetto.

Dopo l'ultimo appello una donna si è messa in contatto con la mamma della 24enne raccontando di liti violente tra la ragazza e il fidanzato, ma le sue dichiarazioni si sono rivelate falsee. La donna è stata denunciata.

Questa sera a #chilhavisto: Chi erano gli altri aguzzini di Antonio Stano? Nuovi documenti e testimonianze sulla tragedia di #Manduria. Con Federica Sciarelli alle 21:20 in diretta su #Rai3 → https://t.co/hKMeviNXQM pic.twitter.com/LqdNgHLaHH — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 15 maggio 2019

Il caso di Antonio Stano

Verrà dato ancora spazio al caso di Antonio Stano, pensionato di 66 anni, è morto a Manduria lo scorso 23 aprile per via delle percosse subite da parte dei membri di una baby gang. Non era la prima volta per Stano, che era già finito nel mirino dei bulli in passato, per strada e a casa, ma aveva sempre chiesto aiuto, e continuava a chiederlo, urlando più volte ad ogni incursione. Quella del 23 aprile, però, è stata fatale: i 6 minori e i 2 maggiorenni che l'hanno rapinato e aggredito con mazze, pugni e calci (come testimoniano i filmati e i messaggi condivisi dagli stessi aggressori nella chat di WatsApp denominata "La comitiva degli orfanelli") non gli hanno lasciato scampo. Per ora sono stati confermati sia il carcere che le accuse di tortura, sequestro di persona, danneggiamento e violazione di domicilio per tutti gli 8 componenti della baby gang, ma le indagini sono ancora aperte e negli ultimi giorni sono stati aggiunti i nomi di due ragazze nel registro degli indagati.

Dove guardarlo: Chi l'ha visto? come ogni mercoledì sera sarà in onda in diretta su Rai3 dalle 21:20. In streaming sarà possibile seguire la puntata sul portale RaiPlay nella sezione dedicata.