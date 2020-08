Chi l'ha visto? Viviana Parisi e Gioele, ritrovato un oggetto importante del bambino

Lo speciale Chi L'ha visto? dedicato alla morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele non ha deluso gli spettatori: un operatore del programma ha trovato un oggetto collegato al bambino, ovvero un aggancio con cui viene fissato il seggiolino per bambini al sedile dell'auto. L'oggetto mostrato in diretta televisiva è stato consegnato ai Carabinieri.

Ieri sera Federica Sciarelli è andata in onda con una puntata speciale dedicata alle ipotesi sulla scomparsa e la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele, del quale si sono perse le tracce da 16 giorni. Dopo il ritrovamento dell'aggancio del seggiolino per bambini la conduttrice ha contattato il padre, che attraverso il suo legale ha detto di non riconoscerlo ma che l'auto è ancora sotto sequestro. Nel frattempo si intensificano le ricerche, il Prefetto di Messina ha fatto sapere che per raggiungere l'obiettivo del ritrovamento del piccolo Gioele.

La tragedia di Viviana Parisi inizia il 3 agosto sotto una galleria in zona Caronia quando la sua auto urta un furgone con alcuni operai. In quel momento la donna abbandona la la macchina con la borsa e i documenti e fugge con Gioele in braccio facendo perdere le tracce. Il suo corpo senza vita viene ritrovato l'8 agosto sotto un traliccio dell'Enel, da questo momento la morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele diventano il giallo dell'estate 2020, tanto che Federica Sciarelli decide di interrompere la pausa estiva del suo programma per mandare in onda uno speciale di Chi l'Ha visto?

Viviana Parisi con il figlio Gioele

Dall'8 Agosto il piccolo Gioele è ricercato da più di settanta persone tra Guardia di Finanza, Polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco, quattro cani specializzati nella ricerca di cadaveri e i cacciatori di Calabria, specializzati nelle ricerche di latitanti sulla Sila. Nessuna traccia è emersa, due giorni fa finalmente l'indagine ha acquisito un nuovo tassello. Il Procuratore di Patti ha fatto sapere alla stampa che dopo vari giorni si sono fatti avanti i testimoni oculari che hanno visto Valeria dopo l'incidente: "Hanno dichiarato che dopo l'incidente il bambino aveva gli occhi aperti. Il teste è attendibile - ha detto il Procuratore - Sono testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord". Il procuratore ha anche precisato: "Avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che era quello l'incidente e si sono presentati".

Dopo questa testimonianza il procuratore ha detto: "è il primo punto fermo in questa inchiesta, i testimoni hanno raccontato di aver visto Viviana uscire dall'autostrada a piedi, col bimbo, nel punto in cui, subito dopo la galleria, non c'è ancora il guardrail". Il procuratore di Patti ha aggiunto: "Queste informazioni ci fanno capire che dobbiamo concentrarci in quella zona per le ricerche di Gioele. La speranza è risposta soprattutto in 4 cani specializzati nelle ricerche umane perché la zona - coperta di boschi e molto impervia rende inutile l'utilizzo di droni ed elicotteri". Con questa testimonianza cade l'ipotesi che Goiele sia morto dopo l'incidente e quella del successivo suicidio di Viviana.

Viviana Parisi e suo marito Daniele

Il Procuratore non ha voluto rispondere alle domande su come i testimoni hanno descritto lo stato della donna. Ha sottolineato che la priorità ora è trovare Gioele e che tutte le strade sono aperte. Nelle ultime ore si è fatta strada un'altra terribile ipotesi: le ferite trovate sul corpo di Viviana sono compatibili con morsi di animali ma il medico legale non ha ancora stabilito di che tipo di animali si tratti. La donna ed il figlio potrebbero essere state assalite da animali selvatici oppure da due rottweiler la cui presenza in zona era stata segnalata alla polizia da alcuni passanti. Dopo undici giorni dal ritrovamento del corpo della povera Viviana ancora non sappiamo cosa o chi abbia causato la sua morte mentre il piccolo Gioele sembra essere stato inghiottito da uno spaventoso buco nero.