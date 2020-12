Chi è Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D'Orazio

Stefano D'Orazio ha sposato Tiziana Giardoni il 12 settembre 2017: scopriamo chi è la donna che ha convinto il batterista dei Pooh a compiere il grande passo diventando sua moglie.

Stefano D'Orazio ha sposato Tiziana Giardoni il giorno in cui compiva sessantanove anni, i due convivevano da circa dieci anni e hanno deciso di convolare a nozze con il rito civile. Tiziana era di ventidue anni più giovane di Stefano, non fa parte del mondo dello spettacolo ma è una manager e organizza eventi.

Gli amici di Stefano erano convinti che il batterista non si sarebbe mai sposato, del resto era stato lui stesso a dirlo più volte e a ribadirlo ne suo libro "Non mi sposerò mai. Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi", pubblicato nel 2018. Ma una sera, durante un concerto il batterista sorprese Tiziana facendole la proposta di matrimonio in diretta televisiva: Stefano D'Orazio raccontò al Corriere della Sera che durante un concerto dei Pooh all'Arena di Verona aveva saputo che gli avrebbero chiesto i progetti per il futuro, e telefonò subito a Tiziana pregandolo di seguire il concerto nonostante in contemporanea stessero trasmettendo il suo film preferito. "Gli autori mi avevano avvisato della domanda e non avevo voglia di rispondere che nel futuro c'era un nuovo musical - aveva confessato al quotidiano milanese - Ho pensato: la gente crederà che siamo fissati con i soldi e il lavoro. Cinque minuti prima di salire sul palco ho deciso: 'Mi faccio un regalo e dico che per il mio compleanno mi sposò", Stefano aggiunse "Quando siamo scesi dal palco, Roby Facchinetti mi ha detto 'Ma che ti sei fumato?'".

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Tiziana Giardoni, commentando la singolare proposta di matrimonio disse: "Non sapevo nulla. Insistevo per sposarmi, ma da lui non me lo sarei mai aspettato".

Subito dopo la morte del marito Tiziana affidò il suo dolore a un comunicato stampa dove si leggeva tra l'altro "Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui".

Tiziana Giardoni, pochi giorni dopo la morte di Stefano D'Orazio, ha perso anche il padre Mauro. La donna lo ha annunciato con un post sui social pubblicando una foto del padre insieme a Stefano e scrivendo "E adesso lassù voi due che farete? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori... ciao papino mio...ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!".