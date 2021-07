Chi è Mirko Zanni, l’atleta delle Olimpiadi 2020 che ha dato all’Italia il bronzo nel sollevamento pesi

Mirko Zanni ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi 2020: ecco chi è l'atleta che ha riportato la sua disciplina sul podio olimpico dopo ben 37 anni.

Terza medaglia di bronzo conquistata oggi dalla spedizione azzurra alle Olimpiadi 2020, gli azzurri in questo momento sono sesti nel medagliere avendo vinto anche un oro ed un argento. Dopo Elisa Longo Borghini nel ciclismo su strada e la judoka Odette Giuffrida, il terzo gradino del podio è stato occupato da Mirko Zanni, vincitore nel bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg. Mirko ha alzato 322 chilogrammi, davanti a lui sono finiti il cinese Chen (332 kg) e il colombiano Mosquera Lozano (331 kg).

Mirko Zanni è nato a Pordenone il 16 ottobre 1997, figlio di atleti, il padre ha praticato il powerlifting e la madre, Federica De Biasio, ha fatto parte della nazionale italiana di atletica. All'inizio Mirko aveva provato con la pallavolo ma poi ha trovato la sua strada nel sollevamento pesi. In questo sport Mirko ha avuto la sua consacrazione vincendo il bronzo ai Mondiali di Anaheim nel 2017, l'argento agli Europei di Spalato nel 2017, l'argento agli europei di Bucarest nel 2018, l'argento agli europei di Batumi nel 2019 e l'oro agli europei di Mosca del 2021.

Dopo aver conquistato il bronzo a Tokyo 2020, Mirko ha dedicato la medaglia ai genitori ed al nonno scomparso "La dedico a mamma e papà e a mio nonno che so che era lassù all'ultima prova". Zanni ha cercato di descrivere la sua gioia e soprattutto il lavoro fatto per raggiungere il bronzo olimpico: "Questa medaglia pesa più di 322 chili, questa medaglia pesa 10 anni di allenamenti, sacrifici, dolori e delusioni, ma tutto quello che ho fatto finora adesso ha un senso". Mirko ha rivelato di non essersi accorto del suo errore al primo slancio "non sapevo di aver sbagliato, nessuno me lo aveva detto, io gareggio sena occhiali e non ci vedo".