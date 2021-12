Chi è il marito di Miriam Leone, Paolo Carullo

Ecco chi è e cosa fa Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone: celebre attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia.

Il 18 settembre Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo, un manager finanziario nato a Caltagirone. La cerimonia religiosa si è svolta a Scicli, nel Santuario di Santa Maria la Nova, per poi proseguire con i festeggiamenti presso il castello di Donnafugata.

Paolo, come già accennato precedentemente, è un manager finanziario originario di Catania: da giovane si è trasferito a Milano dove ha studiato Economia e Finanza e attualmente lavora per la società Aliante Partner in qualità di operatore finanziario.

Il marito dell'attrice è anche un membro della band Apple Jack, un duo di dj di musica elettronica che si dedicano principalmente al reggae e alla funky music. L'altro membro del duo è Matteo Roveda, chitarrista e vice presidente di Sentinel Diagnostics, azienda di famiglia Made in Italy all'avanguardia nella ricerca scientifica.

Miriam Leone e Paolo Carullo, essendo entrambi di origini siciliane, hanno deciso di sposarsi nella loro terra natia. L'attrice ha postato su Instagram alcune foto che ritraggono i momenti più importanti della grande giornata: dalla foto di spalle la cui didascalia recita "arrivo amore", alla scritta in siciliano "nimaritamu", che significa "ci siamo sposati".