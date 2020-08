Chi è il marito di Samanta Togni, Mario Russo?

Samanta Togni ha sposato lo scorso 15 febbraio Mario Russo, ballerina ed ex concorrente di Ballando sotto le stelle, Samanta ha scelto un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ecco chi è Mario Russo.

Mario Russo per il momento ha vissuto lontano dai riflettori della cronaca rosa: di lui si è iniziato a parlare dopo il suo matrimonio con Samanta Togni. Russo è un medico, la sua specializzazione è la chirurgia plastica. Poco noto al gossip ma molto conosciuto nel suo ambito, il marito della futura conduttrice de I fatti vostri si occupa principalmente di chirurgia ricostruttiva. La sua professione gli permette di viaggiare molto: oltre che in Italia, Mario Russo esercita la sua attività a Dubai, in Spagna e in Gran Bretagna dove è iscritto al General Medical Council, equivalente al nostro Ordine dei Medici, che gli permette di operare in tutto il Regno Unito e nei territori britannici. In Inghilterra ha partecipato ad alcune puntate di trasmissioni come Cosmetic Surgery Live, Malattie imbarazzanti e My Naked Secrets.

Mario Russo è napoletano, da alcuni scatti pubblicati sui social scopriamo che da buon partenopeo ha il culto del caffè che condivide con Samanta. Ha tre figli nati da una precedente relazione, ma sui social posta soprattutto foto legate alla sua professione e dei suoi momenti con Samanta. I ragazzi sono ancora minorenni e Russo cerca di tutelarli, per questo hanno meno visibilità sui social, se escludiamo alcune foto scattate in occasioni speciali.

In televisione ha raccontato il suo incontro con Samanta Togni: "È stata una serie di coincidenze inaspettate. Io ho cambiato treno perché volevo andare a Roma dai miei genitori. Arrivo sul treno e sbaglio posto. Arriva il proprietario del posto, mi alzo e cambio posto, poi ho visto entrare Samanta. Non sapevo che era famosa, perché ho vissuto molti anni all'estero, in Inghilterra, Spagna e Dubai, quindi non guardo televisione, ma ho visto questa bellissima donna e ho sperato che venisse a sedersi vicino a me. Anche lei, però, aveva sbagliato posto e quando il proprietario del posto l'ha fatta alzare si è seduta di fronte a me". A questo punto bisognava rompere il ghiaccio: "Io in quel momento stavo parlando con dei canadesi, lei si è introdotta nella conversazione e da lì abbiamo cominciato a parlare" ha raccontato Mario Russo. Il dottore usciva malconcio da una relazione "Avevo terminato da poco una relazione ed ero disilluso. Avevo anche pensato di trasferirmi a Dubai e, invece, le coincidenze hanno cambiato tutto. Le mandai un messaggio dicendole che avrei cancellato il volo per Dubai se fosse uscita con me".

Mario Russo ha rivelato a Caterina Balivo di aver fatto la sua proposta a Capri "Le ho chiesto di sposarmi a Capri. La luna era piena... Mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l'anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti". I due si sono sposati il 15 febbraio a Terni, hanno vissuto insieme il periodo in cui non si poteva uscire di casa: la prova è stata felicemente superata e i due vivono con passione questa nuova avventura con la benedizione dei loro quattro figli (i tre figli di Mario ed uno di Samanta). La Togni, intervistata dal settimanale Mio, ha raccontato di avere uno ottimo rapporto con i figli del marito: "Giordana è una piccola, grande donna, bellissima e responsabile. Roberto e Federico sono due ragazzi in gamba".